В Ираке обстреляли ракетами военную базу с войсками США

База ВС Ирака, на которой размещаются американские войска, подверглась в понедельник вечером ракетному обстрелу, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщил телеканал Al Sumaria.

Отмечается, что на территорию авиабазы Балад в провинции Салах-эд-Дин упали минимум пять ракет типа "Катюша". Отмечается, что ракеты разорвались на пустыре, жертв и разрушений нет.

Ранее, 8 марта, министр обороны США Ллойд Остин заявил о готовности вооруженных сил страны нанести ответный удар после обстрела военно-воздушной базы Айн-эль-Асад, используемой американскими военными в Ираке.