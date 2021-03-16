В США одномоторный самолет упал на автомобиль и взорвался: есть погибшие

16 марта 2021, 07:04
Фото: Depositphotos

Одномоторный самолет разбился в американском штате Флорида, в результате чего погибли два человека, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как передает телеканал NBC News, инцидент случился в городе Пемброк-Пайнс.

Сообщается, что через несколько минут после взлета из аэропорта самолет упал, столкнувшись с автомобилем, и взорвался.

Двое погибших были в кабине самолета. Взрослая женщина и ребенок, находившиеся в машине, были ранены. Их уже госпитализировали.


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