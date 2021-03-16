Завезенные как гуманитарную помощь медизделия использовали в личных целях в РК

Медицинские товары, завезенные в Казахстан как гуманитарная помощь, использовали в личных целях, передает zakon.kz.

Об этом сообщил главный транспортный прокурор Ернат Сыбанкулов.



Год назад в Казахстане объявили режим ЧП из-за пандемии коронавируса. Ситуация в стране была тяжелой. Периодически в стране возникала острая нехватка средств медицинской защиты, дефицит которых восполнялся за счет государства и гуманитарной помощью. Товары, завезенные с этой целью, не облагаются налогами и таможенными платежами. Этой нормой воспользовались некоторые недобросовестные предприниматели.

В ноябре прошлого года Кызылординской транспортной прокуратурой выявлен факт уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей частной компанией. Компания под видом гуманитарной помощи импортировала в Казахстан товары медицинского назначения (одноразовые и многоразовые защитные комбинезоны, защитные очки, шапки, медицинские маски, резиновые перчатки, бахилы, общим весом 123 кг) на общую сумму более 3 400 000 тенге. В последующем, фирма использовала товар в своих целях, и не намеревалась оказывать гуманитарную помощь нуждающимся организациям, - рассказал Сыбанкулов.

Он отметил, что в случае использования в личных целях предприниматель должен был импортировать товар на общих основаниях с уплатой обязательных платежей в госказну.

В итоге, по представлению прокуратуры компания подверглась таможенной проверке, ей доначислили соответствующие платежи, которые ею были оплачены в полном объеме.