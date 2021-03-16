Еще один регион Казахстана вошел в "красную" зону

В "красной" зоне теперь находятся три региона Казахстана, сообщает zakon.kz.
Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах.
На 16 марта ситуация выглядит таким образом:
В "красной" зоне: Нур-Султан,Алматы и Западно-Казахстанская область.
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В "желтой" зоне: Акмолинская, Алматинская, Атырауская, Карагандинская области.
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В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
За прошедшие сутки, 15 марта, зарегистрировано 954 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
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Отмечается рост заболеваемости в городах Алматы, Нур-Султан и Алматинской и Западно-Казахстанской областях. Акимам указанных регионов необходимо провести детальный анализ причин роста заболеваемости и принять незамедлительные меры, - отметили министр здравоохранения Алексей Цой.
По его словам, анализ причин возникновения случаев коронавируса указывает на выявление случаев среди лиц, обследованных по самообращению, которые составляют до 45%, среди контактных выявляются до 35% случаев, среди лиц, обследуемых с профилактической целью на уровне 20%.
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