В 5,5 раз планируют увеличить производство нефтегазохимических продуктов к 2025 году, сообщил на заседании правительства министр энергетики Нурлан Ногаев, передает корреспондент zakon.kz.

Главой государства на недавнем расширенном заседании правительства РК поставлена задача принять меры по ускорению реализуемых нефтегазохимических производств, а также создать привлекательные условия для потенциальных инвесторов. Решение данной задачи предлагается разработкой национального проекта по развитию нефтегазохимии до 2025 года, который позволит точечно развивать отрасль с акцентом на решение проблемных вопросов, — сообщил Ногаев.

В частности, по его словам, планируется обеспечение проектов нефтегазохимии сырьем, создание кластера нефтегазохимии, развитие дальнейших переделов.



Также министр добавил, что планируется разработать инвестиционное соглашение между правительством и инвестором, который позволит объединить все меры государственной поддержки в одном документе.

Данное соглашение позволит увеличить объем производства нефтегазохимической продукции к 2025 году в 5,5 раз по сравнению с 2020 годом, и составит более 2 млн тонн продукции, — заявил глава Минэнерго.

Он уточнил, что общий объем привлеченных средств для реализации заявленных проектов составит порядка 3,9 млрд долларов США.

В период строительства будет создано более 6 тыс. рабочих мест, в период эксплуатации – порядка 2 тыс. рабочих мест, при этом 1 рабочее место в нефтегазохимической отрасли по оценкам экспертов создает дополнительно до 3 рабочих мест в смежных отраслях экономики, — отметил Ногаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан