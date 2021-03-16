180 тысяч доз вакцины от коронавируса ожидают в конце марта

На заседании правительства министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о проводимой работе по вакцинации населения от коронавирусной инфекции, передает корреспондент zakon.kz.

Вакцинация против КВИ начата с 1 февраля 2021 года.

Для проведения вакцинации на сегодня задействовано 347 прививочных пунктов, на сегодня привито 76 188 граждан. В конце марта ожидается поставка 180 000 доз вакцины, со значительным увеличением объема поставок с апреля месяца, - сказал Цой.

При этом он добавил, что также с апреля планируется начать вакцинацию уязвимых групп населения – это лица с хроническими заболеваниями, лица старше 65 лет и другие группы населения.

С учетом, ежемесячного увеличения объемов поступающей вакцины Акимам территорий необходимо предусмотреть развертывание дополнительных прививочных кабинетов с соблюдением условий хранения и транспортировки вакцины, обеспеченность подготовленными специалистами для расширения проведения вакцинации подлежащего населения, - уточнил министр.

По его словам, достижение необходимого уровня охвата населения профилактическими прививками против КВИ позволит сформировать коллективный иммунитет и предотвратить распространение инфекции.

С учетом проводимых переговоров с производителями вакцин в Казахстане в текущем году с учетом поставки вакцины планируется поступление около 12 млн доз вакцин, - заключил глава Минздрава.

Оксана Скибан, Нур-Султан