Новые штаммы коронавируса в Казахстане не выявлены 

Более тысячи казахстанцев вернулись с COVID-19 из-за рубежа, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодняшний день возобновлено авиасообщение с 14 странами, число рейсов увеличено до 95 рейсов в неделю, наибольшее число прибывающих пассажиров приходится на города Нур-Султан и Алматы, за период с 6 октября пересекли госграницу более 1 млн чел, протестировано – 203 тыс. выявлено 1042 больных, — сообщил Цой.

Он добавил, что по результатам геномных исследований вирусов КВИ циркулировавших на территории страны в период с сентября по январь новые штаммы коронавируса ("Британский", "Южноафриканский", "Бразильский") не выявлены.

В настоящее время проводится генетическое изучение положительных образцов, выявленных в феврале-марте на предмет наличия мутаций, — отметил министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан