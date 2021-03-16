Бизнес в Казахстане менее развит, чем в Узбекистане

"Коронавирусный" кризис оказал негативное влияние на МСБ в 2020 году и до сих пор неблагоприятно отражается на деятельности некоторых предприятий, сообщает zakon.kz.

По данным исследования Finprom.kz, в 2021 году на поддержку бизнеса предусмотрено более 703 млрд тг в рамках программ "Экономика простых вещей", "ДКБ-2025", "Еңбек", "Дорожная карта занятости", а также программы Национального Банка по кредитованию на пополнение оборотных средств.

По итогам трех кварталов 2020 года доля малого и среднего бизнеса Казахстана от ВВП страны составила всего 30,5%, что является довольно низким показателем по сравнению с развитыми странами, в которых доля МСБ находится в пределах 50%–60%, - говорится в сообщении.

Среди стран центральной Азии весомая роль МСБ наблюдается в Узбекистане, где доля малого предпринимательства (даже без учета среднего) от ВВП государства составила 53,9% — намного больше, чем в Казахстане.

Таким образом, МСБ в Узбекистане обеспечивает занятостью большую часть населения. По данным Государственного комитета РУ по статистике, в январе–декабре 2020 года доля занятых в малом предпринимательстве достигла 73,8% от общей численности занятых. В свою очередь, в Казахстане, по последним данным (третий квартал 2020), занятость в МСБ составила всего 38,4%, - отметили аналитики.

Развитие МСБ в стране остается на достаточно низком уровне и значительно уступает успехам соседнего государства — Узбекистана.