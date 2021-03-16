В соцсетях появилось видео, как мужчина на ходу выпрыгнул из машины 

В социальных сетях распространяется видео нарушения правил дорожного движения. На нем мужчина, управляя автомашиной, открывает на ходу дверь и выпрыгивает на дорогу, рискуя своей жизнью и создавая препятствия для других автомашин, сообщает zakon.kz.

Полицейские ДП Туркестанской области установили, что инцидент произошел на трассе Шымкент - Самара возле п. Торткуль. Водитель, грубо нарушивший ПДД на автомашине Toyota Camry, оказался жителем Шымкента.

В результате, в отношении водителя иномарки сотрудники полиции составили административный протокол по статье 593 ч.3 КоАП РК "Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения", - сообщили в полиции.