Мамин поручил повысить охват населения вакцинацией

На заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрена санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране, сообщает zakon.kz.

В настоящее время в Казахстане наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, особенно в Алматы, Нур-Султане и Западно-Казахстанской области, которые вошли в «красную зону». Растет число заболевших в Алматинской, Карагандинской, Акмолинской и Атырауской областях.

Показатель репродуктивности вируса по республике составляет 1,1. Загруженность инфекционных больниц — 24%, реанимационных коек — 16%. За прошедшие сутки зарегистрированы 954 случая КВИ+ и 7 случаев КВИ-.

В стране налажен выпуск российской вакцины и ожидается регистрация отечественной вакцины. Вакцинация населения началась в феврале. К настоящему времени провакцинированы свыше 95 тыс. человек.

Первыми стали медицинские работники, затем педагоги, сотрудники силовых структур. Все получившие вакцину имеют хорошее самочувствие, показали нормальную переносимость препарата и отсутствие побочной реакции. В апреле будет значительно расширено количество вакцинируемых, в т.ч. среди представителей старшего поколения. Глава Правительства отметил, что обеспечение доступности и массовости вакцинации является первостепенной задачей в борьбе с пандемией.

Вакцинация позволит сформировать коллективный иммунитет у населения и ограничить дальнейшее распространение инфекции. Именно этот фактор является весьма важным в борьбе с пандемией, а также восстановлении экономического роста, — сказал Мамин.

В целях увеличения количества вакцинируемых премьер-министр поручил дополнительно развернуть прививочные кабинеты с необходимыми условиями для хранения и транспортировки вакцины, усилить информационно-разъяснительную работу с гражданами.

На сайтах акиматов нет подробной информации о вакцинации, ее пользе, адресах прививочных пунктов. Нужно организовать семинары среди общественности и медицинских работников для формирования среди населения правильного мнения о важности вакцинации, — сказал Мамин.

Министерству здравоохранения поручено до конца марта т.г. провести контроль готовности прививочных пунктов и решить все вопросы для своевременной доставки необходимого количества вакцины.

Акиматам регионов дано поручение обеспечить соблюдение населением ограничительных мер, особенно в массовых коллективах и организациях образования, не допускать проведения увеселительных мероприятий с большим скоплением людей, совместно с министерствами внутренних дел, здравоохранения — усилить работу мониторинговых групп и строго привлекать к ответственности нарушителей. Министерству здравоохранения совместно с акиматами поручено оперативно реагировать на очаги заболеваемости и корректировать ограничительные меры.

Все контактные лица с заболевшим должны находиться под контролем с обязательным проведением тестирования на коронавирус. При этом не снижать уровень проводимых ежедневных ПЦР- тестирований, — сказал Мамин.