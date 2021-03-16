Южноафриканский штамм коронавируса выявили в России 

Южноафриканский штамм коронавируса выявлен на территории России, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

По информации Роспотребнадзора, в России зафиксированы два случая южноафриканского штамма. Еще 28 изолятов относятся к британскому варианту, в 16 случаях выявлены другие мутации. Бразильского штамма на территории России не выявлено.

Новый и более заразный штамм коронавируса обнаружили в ЮАР 18 декабря. Позже стало известно, что вакцина от коронавируса AstraZeneca неэффективна против новой разновидности вируса. Власти ЮАР приостановили реализацию плана по вакцинации населения препаратом англо-шведской фармацевтической компании.