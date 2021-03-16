Опасные селфи: зачем люди это делают

16 марта отмечается День без селфи. Бум автопортретов в соцсетях пришелся на середину десятых годов. Сейчас по хештегу #selfie в инстаграме насчитывается более 444 миллионов снимков, сообщает zakon.kz.
По информации РИА Новости, весной 2014 года в Сети распространилась новость: Американская психиатрическая ассоциация признала пристрастие к селфи психическим расстройством. Даже указывали на хроническую стадию: шесть снимков в день. Конечно, это был фейк, розыгрыш, но в каждой шутке, как известно, есть доля правды.
Согласно The Telegraph, только за 2015-й в попытке сделать селфи погибло более 50 человек — то есть даже больше, чем от нападения акул. Люди (преимущественно мужчины, 72,5 процента) попадали под колеса автомобиля, срывались с крыш и мостов.
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С появлением "масок", которые позволяют делать кукольное лицо, забили тревогу и пластические хирурги. Теперь пациенты приходят к ним не за "губами как у Анджелины Джоли" или "носом как у Николь Кидман", а с собственными измененными до неузнаваемости селфи.
Однако есть и польза.
Это самораскрытие, вынесение своих достижений или событий на более широкую аудиторию, — говорит психолог Виктория Дубинская. — А темная сторона — стремление создать идеальный образ и болезненное самолюбование.
Это ведь не просто портрет — переконструирование личности. Убирая фотографа, то есть наблюдателя, модель снимает себя так, как хочет, чтобы ее видели, а не как есть на самом деле. Даже если это совсем не соответствует реальности: отсюда странные позы и губки "бантиком".
Феномен селфи возводят к живописной традиции автопортретов — довольно поздней. Долгое время считалось, что художник, как и всякий ремесленник, должен быть в тени. Все изменилось в эпоху Возрождения.
У Рембрандта, например, любимой моделью был Рембрандт. Известно более 80 его автопортретов. Одни искусствоведы считают, что художник был помешан на собственной внешности. Другие — что он создавал "визуальный дневник".
Если бы мастер жил в наше время, он наверняка бы оценил возможности фронтальных камер. Потому что Роберту Корнелиусу, чей дагерротип, сделанный в 1839 году, считают первым фотопрототипом "себяшек", пришлось помучиться. Выдержка тогда была около 15 минут, и все это время приходилось не двигаться, стараться не моргать.
Кстати, делиться своими фото с друзьями тоже придумали не сейчас. Еще в 1860-х дворяне рассылали по знакомым и родственникам carte de visite — открытки с собственными изображениями.
Вообще, селфи, всенародное увлечение, на первых порах были хобби аристократов. Один из первых автопортретов на свой Kodak Brownie сняла в 1914 году 13-летняя великая княжна Анастасия. "Я сделала это фото, глядя на себя в зеркало. Было непросто, руки дрожали", — писала она отцу.
Если раскрасить этот снимок 1920 года, сложно отличить его от современных селфи: во многом, конечно, из-за главного признака такого автопортрета — вытянутых рук.
Однако все это предыстория. Селфи в современном понимании появились только в XXI веке, когда совпали два важных условия. Во-первых, почти каждый обзавелся аккаунтом в соцсетях (ведь автопортреты делают не только для себя, но и ради лайков) и смартфоны.
Первый телефон с фронталкой, японский Kyocera VP-210, выпустили еще в 1999-м, но памяти хватало лишь на 20 снимков. Камеру там разместили спереди ради видеосвязи. Когда в 2010-м Стив Джобс представлял iPhone 4, он тоже говорил об этом. Но девушки сразу нашли еще одно применение — поправить макияж.
И начался ажиотаж: для "поколения я-я-я", как иногда называют миллениалов, или рожденных в 1980-1990-е, это стало идеальным средством самовыражения. Термин "селфи" признан редакцией Оксфордских словарей в 2013-м словом года (наряду с "тверкингом", активным танцем бедрами, о котором теперь уже мало кто помнит).
Самым известным селфи в мире считается фотография, снятая телеведущей Эллен Дедженерес во время церемонии вручения "Оскаров" в 2014 году. В кадр попали 12 кинозвезд: Мерил Стрип, Брэд Питт и Анджелина Джоли (тогда еще были вместе), Дженнифер Лоуренс, Брэдли Купер, Джулия Робертс, Кевин Спейси и другие. Снимок набрал свыше 1,3 миллиона лайков в инстаграме и более трех миллионов репостов в твиттере.
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Через четыре года организаторы Каннского кинофестиваля запретили делать селфи на знаменитой красной дорожке. Гости задерживаются, "создается неуместный беспорядок", пояснил директор смотра Тьерри Фремо.
Самое важное для хорошего портрета — это правильное освещение. Для непрофессионала комфортнее всего рассеянный дневной свет, когда солнце закрыто облаками. Или же нужно найти место в тени, — указывает фотограф Марина Бесчастнова.
В помещении следует развернуться лицом к окну, поднять смартфон чуть выше своего роста. "Во-первых, так свет лучше падает на лицо. Во-вторых, волей-неволей придется поднять подбородок и по-балетному вытянуть шею, а это отличная поза, если есть намек на неидеальный овал лица", — объясняет она.
Подумайте о чем-то приятном, расслабьтесь", — советует фотограф Ярославна Чернова. Смотреть нужно в объектив, а не на свое отражение на экране: "Иначе взгляд получается чуть ниже и зритель не сможет считывать выражение глаз.
Самые трендовые селфи в данный момент, считает Чернова, — фото в зеркале, когда модель закрывает лицо телефоном, показывая только модный образ. А по стилю преобладает минимализм: нюдовый макияж, базовая одежда.
Пик селфимании, возможно, позади. Однако она не прошла. По словам теоретика новых медиа и преподавателя Высшей школы экономики Льва Мановича, заинтересовались феноменом и ученые: с некоторых пор есть такая академическая тема, как selfie studies, которой посвящены уже тысячи статей.
Однако даже на продвинутых моделях смартфонов фронтальная камера пока одна, а внешних уже несколько. Наверное, это признак того, что происходящее вокруг все-таки важнее, — рассуждает он.
Надеемся, что даже фанаты селфи это когда-нибудь поймут.
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