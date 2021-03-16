Холдинг "Байтерек" начал работу с функциями поддержки АПК

АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" начинает работу с новыми функциями – финансовой поддержкой агропромышленного комплекса, которая перешла из присоединенного к нему холдинга "КазАгро". 15 марта 2021 года Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК утвердил передаточный акт.

Таким образом, в состав холдинга "Байтерек" также вошли три дочерние организации бывшего "КазАгро" - АО "Аграрная кредитная корпорация", АО "КазАгроФинанс" и АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства".

По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева была проделана большая работа. Эта масштабная оптимизация призвана более эффективно управлять институтами развития и качественно, оперативно доводить государственную поддержку до казахстанцев. Хочу особо подчеркнуть, что процесс присоединения не окажет негативного влияния для фермеров. Государственная поддержка агропромышленному комплексу будет оказываться в полной мере, - сказал глава холдинга "Байтерек" Айдар Арифханов.

Кроме того, холдинг "Байтерек" уже ведет активную деятельность в рамках финансовой поддержки субъектов агропромышленного комплекса совместно с Министерством сельского хозяйства РК, Ассоциацией финансистов Казахстана, банками второго уровня и институтами развития. В частности, подготовлен пул потенциальных проектов в агропромышленном секторе, реализация которых позволит повысить насыщение внутреннего рынка и снизит импортозависимость по критически важным товарным позициям.

В организационной структуре Холдинга без увеличения штатной численности создан новый департамент управления сельскохозяйственными активами.

Напомним, холдинг "Байтерек" во исполнение пункта 52 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий" проводит мероприятия по созданию единого института развития путем присоединения к себе холдинга "КазАгро".

Стоит отметить, что на стадии разработки Дорожная карта по передаче АО "КазАгроФинанс" в АО "Аграрная кредитная корпорация", которая будет предусматривать все необходимые процедуры, включая внесение изменений в соответствующие законодательные акты. Также проводится работа по передаче функций АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" по гарантированию кредитов, лизинговых сделок в АО "ФРП "Даму", по прямому кредитованию микробизнеса и страхованию растениеводства в АО "Аграрная кредитная корпорация", с последующей ликвидацией ФФПСХ.

Таким образом, в настоящее время в составе холдинга "Байтерек" насчитывается 12 дочерних организаций:

АО "Банк развития Казахстана" (www.kdb.kz) поддерживает крупный бизнес, инвестирует в несырьевой сектор страны.

АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" (www.damu.kz) занимается поддержкой малого и среднего бизнеса.

АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport" (www.kazakhexport.kz) оказывает поддержку росту экспорта несырьевых товаров, работ, услуг в приоритетных секторах экономики.

АО "Казына Капитал Менеджмент" (www.kcm-kazyna.kz) является фондом фондов прямых инвестиций, созданный для содействия устойчивому развитию экономики страны.

АО "Инвестиционный фонд Казахстана" (www.ifk.kz) содействует устойчивому развитию страны путем оздоровления проблемных проектов.

АО "QazTech Ventures" (www.qaztech.vc) содействует развитию технологического предпринимательства через инструменты венчурного финансирования, бизнес-инкубирования и экспертно-технологического сопровождения.

ТОО "Kazakhstan Project Preparation Fund" (www.kppf.kz) содействует инфраструктурному развитию страны посредством оказания услуг по структурированию и сопровождению инфраструктурных проектов.

АО "Казахстанская жилищная компания" (www.khc.kz) является Единым оператором жилищного строительства.

АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" (www.hcsbk.kz) является единственным банком в стране, реализующим систему жилищных строительных сбережений.

АО "Аграрная кредитная корпорация" (www.agrocredit.kz) содействует устойчивому развитию агропромышленного комплекса страны.

АО "КазАгроФинанс" (www.kaf.kz) содействует техническому оснащению агропромышленного комплекса страны путем предоставления качественных и конкурентных лизинговых услуг.

АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" (www.fagri.kz) финансирует малое предпринимательство с целью развития приоритетных направлений АПК и повышения уровня занятости населения.

Отметим, что планируется дальнейшее сокращение портфельных компаний с 12 до 7 с последующей корректировкой штатной численности.