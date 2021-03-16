Крушение Ан-26 в Алматы: подробности о состоянии выживших

Руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев рассказал о состоянии пострадавших в авиакатастрофе, передает zakon.kz.

По словам главы горздрава, один из пациентов имеет закрытую черепно-мозговую травму, тупую травму живота, тупую травму грудной клетки, ушиб легких, ожоги.

Мы имеем дело с травматическим шоком, поэтому с первой минуты была оказана послешоковая терапия и оказаны усилия для стабилизации состояния. В настоящее время после оперативного вмешательства состояние больного стабильное. Но опасаемся возможных осложнений, связанных с ожоговой болезнью. К этой работе привлечены все наши специалисты, опытные реаниматологи и травматологи, - пояснил Табынбаев.

Что касается второго пострадавшего, то его состояние врачи стабилизировали, угрозы для жизни на данный момент нет.

Мы имеем дело с ушибом головного мозга, переломом позвонка и множеством других ушибов, ранений, ожоговыми повреждениями и шоком. Пациентам оказывается вся необходимая помощь. Лекарства есть. Приглашать медицинских специалистов извне нет необходимости, - пояснил руководитель Управления общественного здоровья.

В субботу 13 марта под Алматы при посадке потерпел крушение военный самолет АН-26.