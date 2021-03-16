Когда Турция отменит жесткие требования для туристов 

В Турции назвали два условия, при которых некоторые жесткие требования для въезжающих в страну туристов, в частности обязательный тест на COVID-19, могут быть отменены, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Власти готовы ослабить действующие ограничения после 15 апреля в случае, если в стране будет наблюдаться положительная динамика по COVID-19, а именно устойчивое снижение количества регистрируемых случаев заболевания.

Если мы увидим снижение числа случаев, то мы применим нашу прошлогоднюю практику: перестанем запрашивать справки с отрицательным ПЦР-тестом у иностранцев, - заявил в эфире телеканала "Би-би-си One" министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

Он добавил, что вторым условием снятия требований является массовость и динамика процесса вакцинации в тех странах, откуда будут приезжать путешественники.

В Турции уже вакцинировано более 11 миллионов человек, а к концу апреля, согласно планам, привиты должны быть уже 50–60 миллионов местных жителей.

Всем приезжающим в Турцию иностранцам с 15 марта необходимо заполнить электронную анкету для получения "кода здоровья" (HES code), содержащего информацию о месте нахождения и истории перемещений человека. Согласно пояснениям, код необходим для того, чтобы у властей была возможность связаться с отдыхающими на случай, если выяснится, что они контактировали с зараженными коронавирусом во время поездки.