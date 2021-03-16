Я как будто бы сидел в тюрьме - Хабиб о спортивной карьере

Завершивший карьеру в UFC в ранге действующего чемпиона российский боец Хабиб Нурмагомедов сделал неожиданное заявление о спорте. Он выразил неудовлетворение о жизни спортсменов, передает zakon.kz.

Мысли о жизни спортсмена пришли в голову Хабиба во время путешествия в Сан-Франциско.

С 2012 года я просто мечтал попасть в этот город без подготовки к своему бою и без никакой диеты, просто прогуляться и насладиться хорошей едой. Отвечаю, оказывается, я как будто бы сидел в тюрьме. Альхамдулиллах, как же хорошо не являться действующим спортсменом, - написал Хабиб в Instagram.