Более 1 млн тенге штрафа заплатит мужчина за провоз марихуаны 

Мужчина оштрафован на сумму более 1 млн тенге за незаконное перемещение через государственную границу Казахстана наркотического средства, сообщает zakon.kz.

В декабре прошлого года в терминале №1 Международного аэропорта "Нурсултан Назарбаев" транспортными полицейскими был установлен и задержан 38-летний житель столицы, вылетающий рейсом сообщением "Нур-Султан – Шарм-Эль-Шейх".

Во время досмотра через пограничный пост расположенной в терминале аэропорта в кармане кофты мужчины был обнаружен и изъят бумажный сверток с содержимым внутри веществом растительного происхождения зеленого цвета, - сообщили в департаменте полиции на транспорте МВД РК.

Согласно заключения экспертизы изъятое вещество является наркотическим средством – "марихуана высушенная" общим весом 6,11 грамма.

По данному факту было проведено досудебное расследование по ч.1 ст.286 УК РК (Незаконное перемещение через Государственную границу Республики Казахстан наркотического средства в небольшом размере) и по ч.2 ст.296 УК РК (Незаконное хранение без цели сбыта наркотического средства).

По информации ведомства, в ходе расследования мужчина признал свою вину.

Решением Специализированного межрайонного суда по уголовным делам г.Нур-Султан правонарушитель признан виновным в совершении уголовных правонарушений и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 МРП в сумме 1 млн 300 тысяч тенге.