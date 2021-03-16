Биржи труда и работодателей предлагают штрафовать за нарушение прав сотрудников

Министерство труда и социальной защиты разработало проект закона "О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", передает zakon.kz.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 апреля 2021 года.

Поправки касаются ответственности как направляющей стороны на работу сотрудников (биржи, рекрутинговые агентства, аутсорсинг), так и принимающей стороны (работодатели).

В частности, в КоАП предлагается внести статью:

Допущение направляющей стороны дискриминации в сфере труда, выраженное в нарушении права работника направляющей стороны на оплату не ниже размера основной заработной платы работников принимающей стороны за труд по аналогичной должности, соответствующей квалификации, специальности или профессии, сложности, количеству и качеству выполняемой работы, а также производственно-бытовым условиям в соответствии с договором на оказание услуг по предоставлению персонала,-

влечет штраф на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 30, на субъектов среднего предпринимательства - в размере 60, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 100 месячных расчетных показателей. (от 87 510 до 281 700 тенге)

Повторное действие, совершенное в течение года после наложения административного взыскания, - предусматривает штраф на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере 60, на субъектов среднего предпринимательства - в размере 80, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 120 МРП.

Данная поправки вносится в связи с принятием закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания услуг по предоставлению персонала" 19 декабря 2020 года. Этим законом и вводятся новые понятия – направляющая и принимающая сторона.

В связи с введением указанным законом новых понятий "направляющая сторона", "принимающая сторона", и закреплением прав и обязанностей этих сторон необходимо предусмотреть меры административной ответственности за несоблюдение сторонами законных прав и интересов работников, - говорится в пояснительной записке к документу.

Предлагается административная ответственность "во избежание дискриминации по оплате труда работников направляющей стороны по сравнению с работниками принимающей стороны по аналогичной должности, соответствующей квалификации, специальности или профессии, а также условий труда и тем же объемом работы".

Как отмечают разработчики закона, сейчас отсутствует административная ответственность принимающей стороны за незаконное превышение нормальной и сокращенной продолжительности рабочего времени и ежедневной работы (рабочей смены), предусмотренной трудовым законодательством РК.

В этой связи также предлагается устранить указанный пробел в целях защиты законных прав и интересов работников заемного труда (направляющей стороны), - говорится в пояснении.

Заемный труд - это работа, которую выполняет физическое лицо по распоряжению своего работодателя, но в интересах иного физического или юридического лица. Например, агентство по подбору персонала заключает трудовые договора с физическими лицами, которые оказывают услуги помощи по ведению хозяйства физическим лицам.

В заемном труде выделяют стороны: направляющая сторона – юридическое лицо, в том числе филиал иностранного юридического лица, зарегистрированного в порядке, установленном законодательством РК, в соответствии с учредительными документами, осуществляющие деятельность по оказанию услуг по представлению персонала;

работник направляющей стороны – работники, привлекаемые для работы в соответствии с договором на оказание услуг по предоставлению персонала;

принимающая сторона – юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, в том числе крестьянское (фермерское) хозяйство, привлекающее для работы работников направляющей стороны, в соответствии с договором на оказание услуг по предоставлению персонала.