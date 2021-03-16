Более 521 млн тенге перевели казахстанцы управляющим компаниям

По состоянию на 15 марта ЕНПФ перевел управляющим инвестиционным портфелем порядка 521,4 млн тенге, отработав таким образом 190 заявлений, поступивших с 18 февраля, сообщает zakon.kz.

Средняя сумма перевода составила порядка 2,7 млн тенге.

Более 54% исполненных заявлений принадлежит жителям Алматы. Средняя сумма перевода, которую алматинцы доверили УИП, составляет 2,7 млн тенге. Более 18% исполненных заявлений подано жителями Нур-Султана. Здесь средняя сумма, переведенная УИП, составила 4,3 млн тенге. Наибольшие суммы (в среднем 6,7 млн тенге) переведены в управляющие компании жителями Атырауской области. Здесь исполнено всего три заявления на перевод пенсионных накоплений УИП, но на общую сумму 20 млн тенге, - сообщили в ЕНПФ.

Всего по состоянию на 15 марта в ЕНПФ поступило 732 заявления на перевод накоплений УИП.

Как рассказали в фонде, из них 190 исполнено, 403 заявления находятся на данный момент в обработке, по 139 заявлениям отказано.

Напомним, что для перевода пенсионных накоплений вкладчику необходимо обратиться в ЕНПФ с заявлением, которое может быть подано через личный кабинет на сайте enpf.kz либо при личном обращении в любое региональное отделение ЕНПФ. На данный момент ЕНПФ заключен договор о доверительном управлении пенсионными активами с четырьмя УИП. Ознакомиться с информацией о них и изучить их инвестиционные декларации можно на сайте enpf.kz в разделе "Услуги" - "Перевод части пенсионных накоплений в доверительное управление УИП". Вся информация об использовании пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий и лечение размещена на сайте enpf.kz в разделе "Показатели".