Пыльная буря накрыла Мангистау

16 марта сильный ветер и пылевая буря накрыли Мангистаускую область, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Lada, жители Мангистау выкладывают видео бури в соцсетях.

Департамент по чрезвычайным ситуациям днем ранее предупреждал об усилении ветра до скорости 17-22 метров в секунду.

Синоптики прогнозируют возникновение пыльных бурь и завтра, 17 марта.

15 марта сообщалось о том, что сильная песчаная буря обрушилась на Пекин. Помимо Пекина она затронула другие северные районы Китая, в частности автономный район Внутренняя Монголия, Тяньцзинь, провинции Хэйлунцзян, Ляонин, Ганьсу, Шэньси, Шаньси и Хэбэй.

14 марта сильнейшая песчаная буря накрыла государства Персидского залива, в том числе Катар и Саудовскую Аравию.