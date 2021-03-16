80 предприятий СКО экспортируют продукцию в другие страны

СКО традиционно экспортирует муку и зерно, а в последние годы стала активно поставлять в другие страны мясные полуфабрикаты и макаронные изделия.

В будущем на территории специальной экономической зоны "Qyzyljar" намечены экспортоориентированные проекты по выпуску электротехнического оборудования, бумажной, фармацевтической продукции.

Об этом заместитель акима Северо-Казахстанской области Даурен Жандарбек сообщил на заседании Регионального экспортного совета с участием вице-министра торговли и интеграции РК Кайрата Торебаева и генерального директора АО "QazTrade" Азамата Асқарұлы, прошедшего через платформу "ZOOM". В мероприятии приняло участие более 100 представителей предприятий региона.

Обсудили развитие экспортного потенциала СКО, также рассмотрены наиболее актуальные проблемные вопросы, с которыми столкнулись производители области.

К слову, по итогам прошлого года объем экспорта региона составил почти 200 млн. долларов. При этом экспорт обрабатывающего сектора составил порядка 35%. Всего на сегодня в области действует 80 экспортоориентированных предприятий.