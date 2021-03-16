Сколько человек стали жителями нового района в Туркестанской области

В селе Шорнак, районном центре Сауранского района состоялось торжественное мероприятие, посвященное созданию нового района, передает zakon.kz.

По данным пресс-службы акима Туркестанской области, Умирзак Шукеев встретился с аксакалами села Шорнак по случаю образования Сауранского района и поздравил их с историческим событием. Глава региона поблагодарил всех участников этого благородного дела.

Поздравляю вас с образованием Сауранского района! Вчера глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал исторический указ об образовании Сауранского района. Сауран, который в свое время был столицей Ак Орды, вновь приобрел свой исторический статус. Считаю, что присвоение новому району название средневекового города Сауран, история которого переплетается с Туркестаном, расположенным вдоль Великого Шелкового пути, – это особенное событие, которое порадовало страну в преддверии Наурыза, - подчеркнул аким области.

Административным центром Сауранского района станет село Шорнак. Из состава города Кентау выведены сельские округа Шага, Жана Икан, Ески Икан, Ушкайык, Иассы, Орангай, Карашык, Жуйнек, Бабайкорган, Шорнак, Жибек жолы, Майдантал. Реализацией всех мероприятий, связанных с созданием нового района, занимается специальная комиссия.

Также сообщается, что глава региона рассказал о планах развития Сауранского района. Его создание повысит качество получения государственных услуг в населенных пунктах, входящих в состав новой административной единицы. Приоритет будет отдан решению социальных вопросов и созданию рабочих мест. Самое главное - местные власти сделают все для интенсивного развития сельскохозяйственной отрасли. Это придаст новый импульс развитию села Шорнак как районного центра.

Отмечается, что для формирования административной структуры сначала будет создан районный маслихат. Далее по согласованию с маслихатом назначат акима района, утвердят систему управления и бюджет. Начнут работать районные отделения правоохранительных органов и министерств.

Кроме того, по словам акима области, в ближайшие 1-2 года планируется построить и ввести в эксплуатацию административные и социальные объекты, а пока государственные учреждения и районный акимат будут временно арендовать помещения в других зданиях.

Уважаемые жители района! Для социально-экономического развития нового района в области идет соответствующая работа. Еще раз поздравляю всех вас с этим историческим событием. Уверен, что и вы приложите все усилия для повышения потенциала района. Умирзак Шукеев

По данным пресс-службы, численность населения вновь создаваемого района превышает 100 тыс. человек. Общая площадь района из 12 сельских округов, ранее входивших в город Кентау, с административным центром в селе Шорнак, составит около 650 тыс. га.