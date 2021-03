Илон Маск выпустил трек о технологии NFT. Его хотят купить за 69 млн долларов

NFT (Non-fungible token или невзаимозаменяемого токена) -технология, в которой запись в блокчейне служит уникальным идентификатором произведения, приписывает работу определенному владельцу и позволяет передать ее другому. Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск выпустил трек о технологии NFT и решил на этом заработать, передает zakon.kz.

В песне звучат слова "Computers never sleep" (компьютеры никогда не спят).

I’m selling this song about NFTs as an NFT pic.twitter.com/B4EZLlesPx