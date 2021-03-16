Илон Маск выпустил трек о технологии NFT. Его хотят купить за 69 млн долларов

NFT (Non-fungible token или невзаимозаменяемого токена) -технология, в которой запись в блокчейне служит уникальным идентификатором произведения, приписывает работу определенному владельцу и позволяет передать ее другому. Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск выпустил трек о технологии NFT и решил на этом заработать, передает zakon.kz.

В песне звучат слова "Computers never sleep" (компьютеры никогда не спят).

Я продаю эту песню об NFT как NFT, – написал Маск в Twitter.

I’m selling this song about NFTs as an NFT pic.twitter.com/B4EZLlesPx — Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2021

Было это шуткой или нет, но Илон может заработать на этом объявлении миллионы. Художник Майк Винкельманн, известный как Beeple, предложил сооснователю Tesla за его новую песню 69 млн долларов.