Врачи перечислили основные симптомы образования тромбов

Британские врачи перечислили основные симптомы, свидетельствующие о развитии тромбов, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, медики предупредили, что сгустки крови чаще всего образуются в нижних конечностях.

По их словам, один из наиболее частых признаков тромбоза – отеки ног.

В ногах может усиливаться зуд, а кожа приобретает красный или синий оттенок, - цитирует медиков портал Express.

Отмечается, что по мере развития заболевания зуд перерастает в боль, а если сгусток находится в области голени, то у человека могут возникнуть спазмы.

Свидетельством того, что тромб переместился из ног в легкие, считаются затрудненное дыхание, сильный кашель, боль в груди и головокружение. В этом случае специалисты рекомендовали немедленно общаться за медицинской помощью.