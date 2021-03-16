Россия освободила от экспортных пошлин товары, полученные в результате переработки в ЕАЭС

Правительство РФ освободило от экспортных таможенных пошлин товары, полученные в результате переработки на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС,

Установить, что в отношении товаров, полученных в результате операций по переработке на таможенной территории Евразийского экономического союза и помещенных под процедуру реэкспорта, таможенные сборы за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров, не взимаются, - говорится в постановлении правительства РФ.

Постановление вступает в силу через 30 дней с момента опубликования.

В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан.