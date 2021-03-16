Кульгинов обратился к жителям Нур-Султана

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал, как ведется борьба с коронавирусом, сообщает zakon.kz.

Ровно год назад в связи с мировой пандемией в стране был введен режим чрезвычайного положения. Все мы помним, что по периметру города были установлены блокпосты, был введен так называемый "комендантский час", мобилизованы все силы. С того времени наши медработники находятся на передовой в борьбе с коронавирусом. Благодаря оперативно принятым государством мерам, удалось снизить риски распространения. Тем не менее, надо помнить, что вирус еще никуда не ушел, - написал он на своей странице в Instagram.

Он напомнил, что сейчас столица находится в "красной" зоне.

Были приняты ряд дополнительных карантинных ограничений. По данным санврачей, пик роста заболевших как раз наблюдается в предпраздничные и праздничные дни. В это воскресенье, 21 марта, в городе объявлен локдаун, запрещены все массовые мероприятия. Ни одно веселье не должно ставить под угрозу жизнь и здоровье людей. Нельзя халатно относиться к близким и окружающим людям: есть риски заболеть повторно, кто одержал победу над коронавирусом – им также необходимо продолжать заботиться о своем здоровье, так как даже после выздоровления есть риски воспаления других имеющихся заболеваний, - проинформировал аким.

По его словам, "одним из действенных методов борьбы с коронавирусом является вакцинация".

Только после приобретения коллективного иммунитета и соблюдения санитарных норм мы сможем вернуться к прежнему доковидному ритму жизни, - заключил Кульгинов.

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