Карагандинцы теперь могут получить бесплатную прививку от COVID-19

В Карагандинской области 5 марта стартовала добровольная вакцинация для широких слоев населения, передает zakon.kz.

Желающие получить прививку от коронавирусной инфекции могут сделать это абсолютно бесплатно. пресс-служба Карагандинского фармацевтического комплекса

Директор Центра первичной медико-санитарной помощи Караганды Татьяна Баширова рассказала, кто записался на вакцинацию.

Среди тех, кто записался на вакцинацию, немало простых жителей, которые заботятся о своей безопасности и своих близких, - проинформировала она.

Отмечается, что для получения прививки необходимо зарегистрироваться в Центре первичной медико-санитарной помощи Караганды либо в филиале клиники "Гиппократ".

Студенты Медицинского университета также могут записаться и получить прививку, - уточнили в КФК.