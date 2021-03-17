Страшные подробности пожара в многоэтажке Караганды рассказали соседи

Хлопок газа едва не разрушил многоэтажку в Караганде. ЧП произошло поздно ночью, огонь вспыхнул на пятом этаже, передает zakon.kz.

По данным телеканала "Астана", десяткам жильцов чудом удалось спастись, их эвакуировали спасатели.

По словам ЧСников, еще бы чуть-чуть и рухнул целый подъезд.

ЧП случилось ночью в спальном районе города, в Пришахтинске. От хлопка газа и случайной искры загорелась квартира на пятом этаже. Пожарные успели эвакуировать 25 жильцов. Хозяина квартиры с сильными ожогами увезли в больницу. Сейчас он в тяжелом состоянии. Спасатели говорят, чудом удалось избежать обрушения подъезда. Ударная волна прошла через окно. Когда тушили огонь Людмила Ионова находилась на балконе. Выбраться на улицу она не могла. Входная дверь оказалась заблокирована, - говорится в сюжете.

Стена на меня вроде как это, пошла. А потом было ощущение, что кирпичи падают вниз. Я сразу соскочила, бежать в дверь, пока открыла, а тут уже гарь пошла. Заблокирована дверь. Я сразу на балкон. Две маски одела и на балкон вышла. очевидец, соседка Людмила Ионова

Квартира Кристины Криницыной расположена этажом ниже, но попасть в жилище ее семья смогла лишь спустя несколько часов после пожара. Они остались без крыши над головой. От свежего ремонта ничего не осталось.

Мебель и вещи залиты водой. Прошедшую ночь провели в гостинице, рассказывает Кристина. Дочку пришлось пока оставить у бабушки. Супруги говорят, что накануне видели соседа, он показался им очень странным.

Он вот так вот стоял, ну в неадекватном состоянии. Или пьяный был, глаза помутненные, непонятные. Весь шатался. Он всегда неосознанный какой –то. Я лично видела баллон. Вчера я заходила домой с работы и ему несли баллон. очевидец, соседка Кристина Криницына

О пострадавшем мужчине известно немного. Жил один, работал на стройке. Часто принимал дома гостей. Судя по обстановке в кухне, где произошло ЧП, хозяин накрывал на стол. Газовый баллон стоит неподалеку. Видимо поэтому мужчина сильно пострадал. ЧСники говорят, такой вид топлива в многоэтажках использовать запрещено. Но люди все равно нарушают правила.

Баллон был целый. При этом так же в квартире не было обнаружено газовой плиты. Основная причина, которую мы рассматриваем – это утечка из газового баллона в последующем был открытый источник, в результате вспышка газовоздушной смеси. Строительные конструкции повреждены не были. В одно окно вспышка ушла. начальник УЧС Караганды Нурлан Шакенов

Отмечается, что установить, какая организация привезла газ, сложно. Спасатели отмечают, что организовать поквартирные рейды с поиском газовых баллонов по закону невозможно. Горожан в очередной раз призывают отказаться от опасного топлива в многоэтажных домах, а обо всех нарушениях сообщать письменно. Тогда, удастся принять меры.