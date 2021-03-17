Еще 8 казахстанцев скончались от коронавируса

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 17 марта, сообщает zakon.kz.

На 17 марта лечение от КВИ продолжают получать 19 632 человека (15 820 КВИ+ и 3 812 КВИ-), из них в стационарах находится – 5 370 пациентов, на амбулаторном уровне – 14 262 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 237 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 56 пациентов;

• на аппарате ИВЛ – 40 пациентов.

За сутки зарегистрировано 8 случаев с летальным исходом.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 15 марта 2021 года зарегистрировано 79 новых случаев заболевания. Выздоровело 193 человека.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано:

Заболевших - 49 896, случаев с летальным исходом - 656, всего выздоровели – 45 428 человек.