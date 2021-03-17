В Туркменистане учредили звание "Заслуженный собаковод" 

Парламент Туркменистана принял законопроекты о создании почетных званий "Заслуженный собаковод" и "Народный собаковод".

Об этом сообщает Туркменская служба Радио Свобода со ссылкой на местную государственную прессу, пишет Служба Новостей Центральной Азии.

Депутаты связали учреждение званий с усилиями президента Гурбангулы Бердымухаммедова "по сохранению и популяризации национального историко-культурного наследия". Президент лично отсмотрел предложенные эмблемы для почётных собаководов и медаль "Туркменский смелый алабай года" для победителя запланированного первого в истории страны конкурса красоты для собак породы алабай (среднеазиатской овчарки).

Государственные медиа продолжают пропагандировать имидж главы государства в качестве знатока и любителя алабаев, напоминает Туркменская служба РС. Бердымухамедов пишет о них книги и посвящает им стихи и песни. СМИ страны утверждают, что президентская книга "Туркменский алабай" играет важную роль в "жизни и судьбе народа".

10 ноября в Ашхабаде был открыт гигантский золоченый памятник алабаю. Сын президента и его предполагаемый наследник возглавляет Ассоциацию туркменских алабаев.

Одновременно муниципальные власти массово уничтожают бездомных собак и кошек, в том числе любимой президентом породы, оказавшихся на улице из-за экономического кризиса.