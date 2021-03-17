Сауранцы благодарят Елбасы

Выступая от имени более 100 тыс. жителей Сауранского района Туркестанской области, жители нового района поблагодарили Елбасы за исторический момент.

С радостью восприняв новость о создании района в преддверии Нурыза, они поделились своим мнением о решении Лидера Нации и Главы государства. В районном центре - в селе Шорнак состоялось торжественное мероприятие, посвященное созданию нового района.

Сауранцы выразили благодарность Елбасы, который своим Указом образовал область, и теперь Туркестан по праву становится культурно-духовным центром тюркского мира. Жители также благодарны Главе государства Касым-Жомарту Токаеву, который продолжает дело Первого Президента и прилагает усилия для развития Туркестана.





Этот день мы ждали в течение нескольких лет. От имени жителей мы благодарим Первого Президента Нурсултана Назарбаева и главу государства за это историческое решение, обрадовавшее всех нас. Считаю, что присвоение новому району название средневекового города Сауран, история которого переплетается с Туркестаном, расположенным вдоль Великого Шелкового пути, – это особенное событие, ставшее знаковым в преддверии Наурыза, - сказал ветеран труда Салыбек Альжанов.

19 июня 2018 года Первый Президент Казахстана, Елбасы Нурсултан Назарбаев подписал Указ о создании Туркестанской области. Принятое стратегическое решение дало большой импульс возрождению Туркестана, духовной столицы всего тюркского народа. С этим городом также неразрывно связана тысячелетняя история Саурана. Таким образом,

Сауран, который в свое время был столицей Ак Орды, вновь приобрел свой исторический статус.

В продолжение начатого Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым пути по превращению древнего города в областной центр, был утвержден план развития города Кентау, прилегающего к Туркестану, в качестве города-спутника. Расширение границ города, двукратное увеличение численности населения все это способствовало созданию нового района. От имени наших жителей выражаем благодарность Лидеру Нации и главе государства за это решение, - сказал секретарь Туркестанского областного маслихата Кайрат Балабиев.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о создании нового Сауранского района в Туркестанской области. Административным центром Сауранского района станет село Шорнак. Из состава города Кентау выведены сельские округа Шага, Жана Икан, Ески Икан, Ушкайык, Иассы, Орангай, Карашык, Жуйнек, Бабайкорган, Шорнак, Жибек жолы, Майдантал

От имени молодежи Сауранского района, я говорю спасибо Елбасы Нурсултану Абишевичу Назарбаеву и Президенту Касым-Жомарту Токаеву, которые инициировали создание нового района, - сказал учитель общей средней школы села Шорнак Ердаулет Бухарбаев.

Стоит отметить, для формирования административной структуры сначала будет создан районный маслихат. Далее по согласованию с маслихатом назначат акима района, утвердят систему управления и бюджет. Наряду с этим, начнут работать районные отделения правоохранительных органов и министерств.