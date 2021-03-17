Сауранцы благодарят Елбасы

Выступая от имени более 100 тыс. жителей Сауранского района Туркестанской области, жители нового района поблагодарили Елбасы за исторический момент.
С радостью восприняв новость о создании района в преддверии Нурыза, они поделились своим мнением о решении Лидера Нации и Главы государства. В районном центре - в селе Шорнак состоялось торжественное мероприятие, посвященное созданию нового района.
Сауранцы выразили благодарность Елбасы, который своим Указом образовал область, и теперь Туркестан по праву становится культурно-духовным центром тюркского мира. Жители также благодарны Главе государства Касым-Жомарту Токаеву, который продолжает дело Первого Президента и прилагает усилия для развития Туркестана.
Этот день мы ждали в течение нескольких лет. От имени жителей мы благодарим Первого Президента Нурсултана Назарбаева и главу государства за это историческое решение, обрадовавшее всех нас. Считаю, что присвоение новому району название средневекового города Сауран, история которого переплетается с Туркестаном, расположенным вдоль Великого Шелкового пути, – это особенное событие, ставшее знаковым в преддверии Наурыза, - сказал ветеран труда Салыбек Альжанов.
19 июня 2018 года Первый Президент Казахстана, Елбасы Нурсултан Назарбаев подписал Указ о создании Туркестанской области. Принятое стратегическое решение дало большой импульс возрождению Туркестана, духовной столицы всего тюркского народа. С этим городом также неразрывно связана тысячелетняя история Саурана. Таким образом,
Сауран, который в свое время был столицей Ак Орды, вновь приобрел свой исторический статус.
В продолжение начатого Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым пути по превращению древнего города в областной центр, был утвержден план развития города Кентау, прилегающего к Туркестану, в качестве города-спутника. Расширение границ города, двукратное увеличение численности населения все это способствовало созданию нового района. От имени наших жителей выражаем благодарность Лидеру Нации и главе государства за это решение, - сказал секретарь Туркестанского областного маслихата Кайрат Балабиев.
От имени молодежи Сауранского района, я говорю спасибо Елбасы Нурсултану Абишевичу Назарбаеву и Президенту Касым-Жомарту Токаеву, которые инициировали создание нового района, - сказал учитель общей средней школы села Шорнак Ердаулет Бухарбаев.
Стоит отметить, для формирования административной структуры сначала будет создан районный маслихат. Далее по согласованию с маслихатом назначат акима района, утвердят систему управления и бюджет. Наряду с этим, начнут работать районные отделения правоохранительных органов и министерств.
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