Казахстан занял 51 место в рейтинге худших стран по пробкам на дорогах

В рейтинге худших стран мира по перегруженности трафика Казахстан занял относительно неплохое 51-е место из 85, передает zakon.kz.

Индекс трафика страны составил 128,37. Индекс оценивает время, затраченное на поездку на работу, неудовлетворенность временными затратами, потребление CO2 в дорожном движении и общую неэффективность системы дорожного движения в разных странах мира, сообщает finprom.kz.

Согласно данным рейтинга, среднее время, потраченное на поездку на работу, в РК составляет 33,64 минуты в одну сторону. Индекс выбросов СО2 в РК составил 4040,36 — это оценка выбросов СО2 за время движения в обе стороны.

Лидируют в рейтинге самых неблагоприятных стран Нигерия, Коста-Рика и Кения.

На последних строчках, с самыми комфортными показателями в мире, расположились Дания, Эстония и Австрия. В последней поездка на работу занимает всего чуть более 25 минут.

Как отмечают аналитики, в январе 2021 года в транспортно-логистическую сферу РК вложили 26,6 млрд тенге — на 33% больше, чем годом ранее (ИФО составил 134,2%).

Для справки: в целом за январь–декабрь 2020 года объем инвестиций в основной капитал в секторе достигал 1,3 трлн тг, увеличившись на 11,1% за год.

В январе большая часть капвложений пришлась на Костанайскую область: 47,3% от РК, или 12,6 млрд тг, годовой рост — в 6,4 раза. Следом идут Алматинская область (3,4 млрд тг, в 13,6 раз больше, чем годом ранее) и Нур-Султан (1,8 млрд тг, минус 21,2%), - отмечается в исследовании.

Меньше всего в сферу логистики за январь проинвестировали в Шымкенте: 73,9 млн тенге минус 75,4% за год.

При этом основная часть капвложений приходится на собственные средства: 89,1% инвестпортфеля, или 23,7 млрд тг, — в 2,1 раза больше, чем годом ранее.

Еще 4,2% средств было обеспечено за счет местного бюджета: 1,1 млрд тенге, минус 56,3%. 3,8% средств профинансировали из республиканского бюджета: 1 млрд тенге, рост в 3,9 раза за год. Банковских кредитов на капитальные инвестиции было выдано на сумму 343,7 млн тенге.