Сколько налогов собрали в Казахстане за два месяца

План по налоговым поступлениям в государственный бюджет за январь-февраль 2021 года перевыполнен, поступления составили 1 391,2 млрд тенге. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов, передает zakon.kz.

План по налоговым поступлениям в государственный бюджет за январь-февраль 2021г. исполнен на 121,3% (при плане 1 146,6 млрд тенге поступило 1 391,2 млрд тенге с перевыполнением на 244,6 млрд тенге), в сравнении с аналогичным периодом прошлого года со снижением на 12,2% или на 194,2 млрд тенге, - сообщили в комитете.

Так, республиканский бюджет исполнен на 113,6% (при плане 750,7 млрд тенге поступило 852,9 млрд тенге с перевыполнением на 102,2 млрд тенге), в сравнении с аналогичным периодом прошлого года со снижением на 18,5% или на 194,0 млрд тенге.

Местный бюджет исполнен на 136% (при плане 395,9 млрд тенге поступило 538,3 млрд тенге, с перевыполнением на 142,4 млрд тенге), темп роста в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 100,0%.

В КГД назвали основные факторы, повлиявшие на перевыполнение плана республиканского бюджета: