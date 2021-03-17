"Скопинский маньяк" пообщался в ресторане с Ксенией Собчак

Недавно освобожденный из колонии Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", дал интервью телеведущей Ксении Собчак, сообщает zakon.kz.

По данным kp.ru, встреча прошла в ресторане "Сахар" в Скопине Рязанской области.

Стоит отметить, что Мохова не сопровождали сотрудники полиции.

Съемки также проходили в доме "скопинского маньяка", по завершению всего он выходил на улицу проводить группу, - говорится в сообщении.

3 марта Виктора Мохова выпустили на свободу после отбытия срока в колонии в Саратовской области.

В 2000 году в городе Скопин слесарь Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года они были освобождены.

Скопинский районный суд спустя год приговорил Виктора Мохова к 17 годам колонии строгого режима, в дальнейшем этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.