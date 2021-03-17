Депутат Мажилиса предложил провести гостехаудит "АрселорМитталТемиртау"

Провести государственный технический аудит производственного комплекса "АрселорМитталТемиртау" предлагают депутаты Мажилиса, сообщает zakon.kz.

С таким предложением выступил на пленарном заседании Мажилиса депутат Альберт Рау, обратившись с депутатским запросом к заместителю премьер-министра страны Роману Скляру.

По словам мажилисмена, депутаты фракции партии "Nur Otan" неоднократно выражали озабоченность положением дел на системообразующем предприятии АО "АрселорМитталТемиртау.

У общественности региона и страны обостряются вопросы, связанные с техническим состоянием металлургического производства, аварийностью во всех подразделениях объединения, травматизмом и смертностью персонала, - сказал Альберт Рау.

При этом парламентарий напомнил, что правительство в ответе на запросы депутатов Парламента сообщает лишь о том, что эти вопросы находятся на их постоянном контроле.

Тем не менее, отмечает мажилисмен, ситуация на "АрселорМитталТемиртау" в лучшую сторону не меняется более того, сообщения из города металлургов звучат как регулярные сводки МЧС. Только за последние пять лет на комбинате произошло двадцать пять серьезных аварий.

Альберт Рау считает, что несмотря на многочисленные отчеты и заверения о многомиллиардных инвестициях, состояние производственной базы предприятия не улучшается. Комбинат из-за плачевного состояния коксовых батарей вынужден ежемесячно импортировать 20-25 тыс. тонн кокса, тогда как ранее он являлся его экспортером.

По информации парламентария, 17 и 19 февраля в конвертерном цехе зафиксированы нарушения правил эксплуатации системы улавливания и очистки отходящих газов, что привело к сверхнормативным выбросам вредных веществ. При этом депутат уточнил, что Министерство экологии, геологии и природных ресурсов согласовало очередной трехлетний план по улучшению экологии "АрселорМитталТемиртау", однако никаких гарантий того, что компания будет придерживаться этого плана, нет.

Особую обеспокоенность горожан, по словам депутата, вызывает состояние находящейся в собственности предприятия ТЭЦ-2, по причине аварии на которой в сильные февральские морозы больше тысячи домов в Темиртау остались без тепла.

Мажилисмен озвучил также обеспокоенность жителей информацией о том, что в ряде стран транснациональная компания "АрселорМиттал", выжав из металлургических комбинатов все ресурсы, попросту отказывалась от них.

Так произошло в Алжире, Тринидаде, Польше и ряде других стран, - уточнил он.

В очередной раз, обращая внимание правительства на просьбы жителей региона, мажилисмен просит на основании проведенного государственного технического аудита определить необходимый объем инвестиций для обеспечения устойчивой работы комбината, а также принять действенные меры к руководству предприятия по обеспечению безопасных условий труда для сотрудников.