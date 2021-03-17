Что будет открыто на выходных в Алматинской области 

Опубликовано постановление главного санитарного врача Алматинской области, сообщает zakon.kz.

Разрешена деятельность субъектов (объектам) туризма, в том числе домам (базам, зонам) отдыха, туристическим базам, санитарно-курортнымм организациям, национальным природным паркам, зонам отдыха на горячих источниках с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного и масочного режима, - говорится в постановлении.

Будут открыты особо охраняемые природные территории: государственных и национальных природных парков, заповедников, резерватов и прочих (для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением социального дистанцирования не менее 2-х метров, в масках.

В период с 20 по 24 марта будет приостановлена деятельность: торговых домов (центров), торгово-развлекательных центров, крытых продовольственных и непродовольственных рынков, открытых непродовольственных рынков.

Будут закрыты объекты общественного питания (кафе, рестораны, кофейни, кафе, фудкорты, столовые,донерные, бары и т.д.) за исключением работы на вынос и доставку.

Также будет приостановлена деятельность кинотеатров и театров.

С полным текстом постановления вы можете ознакомиться здесь.