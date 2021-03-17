Детский тренер получил реальный срок. Он не уследил за подопечными

Российский хоккейный тренер Вячеслав Курочкин проведет ближайшие 2 года в колонии общего режима. Также в течение 3 лет ему запрещено заниматься определенными видами деятельности. Все из-за одной злополучной тренировки в 2016 году, передает zakon.kz.

18 марта 2016 года Курочкин проводил платную тренировку для детей на льду одного из торговых центров.

При этом он не обеспечил мер безопасности по предупреждению травматизма во время тренировки, не убедился в том, что дети поняли его команды и не осуществил контроля за их поведением во время занятий. В результате после завершения тренировки неэкипированный в качестве вратаря спортсмен Савелий Манько переместился в проем ворот для сбора шайб. При этом другой хоккеист, не осознавая, что тренировка окончена, произвел бросок шайбы в ворота, вследствие чего Савелий получил удар в область шеи, что привело к его смерти, - говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

45-летний тренер признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека).