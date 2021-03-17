Минздрав РК не торопится закупать вакцину AstraZeneca

По поставкам каких вакцин ведет переговоры сегодня Казахстан, и почему не спешат договариваться по вакцине AstraZeneca. На эти вопросы ответил вице-министр здравоохранения РК, главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов на брифинге в СЦК, передает корреспондент zakon.kz.

По AstraZeneca переговоры были, но я бы сказал, что по этому вопросу таких активных переговоров пока не было. На сегодня, вы знаете, какова ситуация, следите за СМИ. С учетом того, что некоторые страны приостанавливают вакцинацию AstraZeneca, мы в этом вопросе не слишком активность проявляем, - сказал Киясов.

По его словам, переговоры ведут по тем препаратам, которые имеют наименьшее число побочных проявлений.

В настоящее время Казахстан ведет переговоры о поставках вакцин Pfizer, Moderna, Sinovac, Johnson & Johnson. Если есть готовность поставки вакцины в нашу страну тех препаратов, которые обеспечили свою безопасность и качество, этот вопрос полностью прорабатывается, - подчеркнул он.

Оксана Скибан, Нур-Султан.