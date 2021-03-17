Тихановская выступит в американском Конгрессе

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США проведет слушание по вопросу демократического движения в Беларуси и лидерства женщин, передает zakon.kz.

Об этом сообщают в ее штабе. На слушании выступит Светлана Тихановская. Вести слушание будет конгрессмен Билл Китинг, глава подкомитета по Европе, Евразии, энергетике и окружающей среде.

Тема слушаний — "Женщины впереди: демократическое движение в Беларуси". Они организуются подкомитетом по Европе, энергетике, окружающей среде и киберпространству. Заседание пройдет в онлайн-формате.

10 марта во время онлайн-встречи в ООН с послами ЕС экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская отметила, что введение четвертого пакета санкций необходимо ускорить, а в сам список внести имена судей, выносящих приговоры по резонансным политическим делам.