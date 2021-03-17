Похудевший на 126 килограммов мужчина рассказал свой секрет

Житель Сингапура Риз Фокс, страдавший от избыточного веса, сбросил 126 килограммов и дал совет желающим похудеть, сообщает zakon.kz.

Об этом пишет сингапурское издание Mothership.

Мужчина, весивший около 200 килограммов, стал придерживаться кетогенной диеты: он ел много белковой и жирной пищи, но употреблял крайне мало углеводов.

Со временем мужчина смог заниматься спортом, а позже даже устроился в курьерскую службу.

Потом нужно было только поддерживать вес и тренироваться, потому что я хочу отправиться в велосипедное путешествие вокруг света, - рассказал Фокс.

Он признался, что люди, которые хотят много сбросить, никуда от диеты не денутся, им придется соблюдать правила питания и много заниматься.

Если кто-то хочет сбросить вес, вот мой первый совет: от плохой диеты не убежишь. Риз Фокс

Мужчина по-прежнему следует кетогенной диете, тратит шесть-семь часов в день на доставку заказов, а на досуге катается на велосипеде для души.