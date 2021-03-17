Папа ничего плохого не делал – суд вынес приговор алматинцу, развращавшему 4-летнюю дочь

В Алматы закончился судебный процесс над мужчиной, развращавшим родную четырехлетнюю дочь, сообщает zakon.kz.

Ранее его уже привлекали за побои в отношении этой же девочки, пишет на своей странице в Facebook руководитель фонда "НеМолчи" Дина Тансари (Смаилова).

В этот раз мама девочки застала его за развратными действиями и сразу вызвала полицию.

Педофила приговорили к 20 годам лишения свободы и к компенсации морального вреда в 5 миллионов тенге.

Женщина бедствует, нет своего жилья, на руках грудной ребенок и еще дети от 2-х до 18 лет, но Дина Тансари констатирует, что, как бы ей не было страшно и тяжело, она довела дело до приговора суда!

Стыдно слышать, какие методы применял адвокат подсудимого, говоря, что папа ничего плохого не делал, это просто народная традиция, казахское "Әпшу берші"! Но он нагло подменял правду, это относится только к мальчикам! Вот так, наши национальные традиции превращают в оправдание для действий педофилов! Дина Тансари

Также она поблагодарила за профессионализм, оперативность, честность полицейских, адвоката и работников прокуратуры.