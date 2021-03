Илон Маск отказался продать песню в виде токена за $1,212 млн

Основатель компании Tesla и SpаceX Илон Маск передумал продавать песню о невзаимозаменяемых токенах (NFT), которую планировал продать в виде NFT, сообщает zakon.kz.

Об этом он написал в Twitter.

В понедельник Маск заявил в твите: "Я продаю эту песню про NFT в качестве NFT". В двухминутной композиции в стиле электро-хаус есть слова: "NFT для твоего тщеславия. Компьютеры никогда не спят. Верифицировано. Гарантировано". Видеоряд соответствующий: изображение "трофея" со словами NFT, "vanity", "computers" и HODL. Последнее (написанное с ошибкой "hold" — "держать") стало мемом у фанатов криптовалют и обозначает призыв не продавать свои активы, даже когда они падают в цене.

I’m selling this song about NFTs as an NFT pic.twitter.com/B4EZLlesPx