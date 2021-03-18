Определились все участники четвертьфинала Лиги чемпионов. При этом "Челси" стал третьим представителем АПЛ, а "Бавария" - второй немецкой командой на данной стадии, сообщает zakon.kz со ссылкой на life.

Мюнхенская "Бавария" на "Альянц-арене" обыграла "Лацио" со счетом 2:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Отличились в этой встрече Роберт Левандовский с пенальти и Шупо-Мотинг. Первая игра завершилась также победой баварцев (4:1). Таким образом, немецкий клуб проходит дальше.

В параллельном матче "Челси" на "Стамфорд Бридж" добился победы над мадридским "Атлетико" со счетом 2:0. Автором первого гола на 34-й минуте стал Хаким Зиеш. А уже на четвертой добавленной минуте точку во встрече поставил Эмерсон. При этом испанцы доигрывали матч в меньшинстве - на 82-й минуте за неспортивное поведение был удален Стефан Савич. Первый матч 1/8-й завершился также победой англичан со счетом 1:0.

Жеребьевка Лиги чемпионов состоится 19 марта.

Ранее 1/8-ю прошли французский "Пари Сен-Жермен", "Ливерпуль", дортмундская "Боруссия", "Порту", "Манчестер Сити" и "Реал".