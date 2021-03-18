Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 120 млн

За последние сутки в мире выявили 406 980 новых случаев COVID-19, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Общее число заболевших COVID-19 человек достигло 120 383 919, следует из последних данных Всемирной организации здравоохранения.

По состоянию на 17 марта в ВОЗ поступили сведения о 120 383 919 инфицированных и 2 664 386 умерших. Число заразившихся увеличилось на 406 980, умерших - на 7 492.

Более 48% новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки зафиксировали в Европе (196 594). Еще 119 728 заразившихся выявили в Северной и Южной Америке. На третьем месте по количеству выявленных за сутки случаев COVID-19 Восточное Средиземноморье — 39 472.