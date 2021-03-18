Ученые научились получать электричество из дерева

Древесина при деформации способна генерировать электричество, но в очень малых количествах. Ученые из Швейцарии смогли увеличить количество полученного ресурса в десятки раз, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА ФАН.

Для этого они приживили на ствол гриб под названием плоский трутовик, который в течение нескольких недель подвергал структуру своеобразной обработке — гниению. В результате древесина стала пористой и на 50% уменьшилась в массе.

Благодаря этому возможность ее сжатия и деформации, необходимой для выработки электричества, стала гораздо больше. Увеличился и так называемый пьезоэлектрический эффект.

Светодиоды, подключенные к модели, зажглись при давлении на образец обычного человеческого веса. Ученые под руководством Инго Бюргерта из Федеральной высшей технической школы Цюриха отметили, что для корректировки внутренней структуры понадобилось полтора месяца.

Разработка стала частью проекта энергополов — полов, которые могут взаимодействовать с другими элементами интерьера при помощи электричества. В планах специалистов развить изобретение и добиться этого эффекта с другими породами деревьев.