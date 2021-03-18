В Казахстан из-за рубежа отправляют все меньше денег

Через системы международных денежных переводов в Казахстан в январе отправили 19,6 млрд тг, сообщает zakon.kz.

По данным исследования Ranking.kz, это на 12,7% меньше по сравнению с январем 2020 года.

Аналитики отмечают, что сокращение объемов полученных из-за рубежа через СДП средств происходит второй год подряд.

Стоит отметить, что среди стран, из которых в Казахстан были отправлены средства, традиционно лидирует Россия: оттуда в январе 2021 года было получено 4,2 млрд тг — впрочем, сразу на 35,1% меньше, чем в январе 2020-го.

Следом идут Узбекистан (3,3 млрд тг, +32,4%) и Южная Корея (3,2 млрд тг, −31,7%). Значительные объемы приходятся также на Кыргызстан (2,4 млрд тг), США (2 млрд тг) и Германию (1,1 млрд тг), - говорится в сообщении.

На ТОП-5 стран по объему полученных оттуда через СДП сумм в январе 2021 года приходится более 77% от общего объема.

Самая значительная доля традиционно у России: 21,5%, при этом в прошлом году на РФ приходилось 28,9%, а в январе 2017 года — более половины объема, - отметили исследователи.

Узбекистан за год значительно нарастил свою долю среди переводов в Казахстан — с 11,3% до 17,1%, а доля Южной Кореи, наоборот, сократилась — с 20,6% до 16,1%.