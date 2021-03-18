Эрдогану передали послание от Токаева

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди прибыл с официальным визитом в Анкару, сообщает zakon.kz.

В ходе визита Тлеуберди встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Министр передал приглашение Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева на неформальный Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, который пройдет 31 марта в Туркестане. Главе Турции также было передано личное послание Касым-Жомарта Токаева, - говорится в сообщении МИД РК.

Читайте также:

Президент Турции прилетит в Казахстан

Тлеуберди в своем выступлении отметил, что Турция является важным, стратегическим и надежным партнером Казахстана на Евразийском континенте.

С удовлетворением отмечаем стабильно высокий уровень двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Турцией. Незыблемая дружба между нашими братскими народами и выстроенный политический диалог на высшем уровне дают полную возможность углубить наше взаимовыгодное стратегическое партнерство, - сказал глава МИД Казахстана.