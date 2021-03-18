15 месяцев не могла добиться правды владелица машины-двойника

Глава МВД Ерлан Тургумбаев провел онлайн-прием граждан, во время которого принял более 20 человек. Это жители Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей, а также городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, передает zakon.kz.

Как отметил министр, люди продолжают обращаться в министерство, что указывает на упущения местной полиции в рассмотрении обращений, решении конкретных проблем граждан и их недовольство принимаемыми мерами.



Не добившись реакции на местах, нередко граждане вынуждены обращаться в СМИ. Так поступила и жительница станции Шамалган Алматинской области Юлия Черкасская, она не могла пользоваться своим автомобилем из-за машины-двойника, у которой такой же VIN-код.

Прочитав статью на ленте информационного агентства, Ерлан Тургумбаев поручил выяснить обстоятельства и решить проблему.

Как было установлено, при смене владельца похожего автомобиля была допущена ошибка в оформлении документов. Это и повлекло автоматическое удаление автотранспорта девушки из базы данных.

Я записалась на прием, чтобы сказать вам большое спасибо. 15 месяцев я не могла добиться правды. И решение этой проблемы в недельный срок – это для меня большая радость, - поблагодарила Юлия Черкасская министра.

Она сообщила еще об одной проблеме, касающейся жителей станции Шамалган - о ситуации на железнодорожном переезде, где в сентябре 2019 года произошло крупное ДТП с участием поезда и пассажирского автобуса.

Каждый день у нас с 18 до 20 часов на переезде, который можно переехать за две минуты мы полтора-два часа стоим в пробке. Потому что люди лезут с обочин, со встречной. Когда полиция это контролирует – проблем нет, они этот участок регулируют и пробку можно проехать за 10 минут. Но когда их нет – это просто дурдом, это проблема всего поселка. Мост сейчас строится, но пока его нет, проблема никуда не делась, - сказала Черкасская.

Ерлан Тургумбаев поручил руководству областного Департамента полиции до окончания строительства путепровода периодически выставлять на этом опасном участке патрульные экипажи.

Глава МВД также рассказал, почему ежемесячно принимает граждан.

Приемы граждан – это возможность увидеть, как работают руководители подразделений с населением, помогают ли они людям, защищают ли их конституционные права. Каждый такой прием имеет результат. Я лично отслеживаю, как выполняются мои поручения, - пояснил министр.

По результатам приема граждан глава МВД потребовал от начальников региональных департаментов тщательно рассматривать проблемы каждого жителя региона и обеспечивать неукоснительное соблюдение их прав на справедливую защиту.

Ерлан Тургумбаев также предупредил, что за некачественное рассмотрение обращений и несвоевременное реагирование на жалобы граждан, к руководителям будут приняты меры - вплоть до освобождения от занимаемых должностей.