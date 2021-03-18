Около 3 млрд безналичных расчетов совершили казахстанцы в 2020 году

В 2020 году держатели карточек казахстанских банков совершили около 3 млрд безналичных операций на сумму 35,3 трлн тенге. 81% от этого объема пришлось на онлайн-операции – платежи в интернете и мобильный банкинг, передает zakon.kz.

Основной причиной значительного роста стали карантинные ограничения. Доля онлайн-операций в общем количестве безналичных операций на конец 2020 года составила 66%, тогда как на начало 2020 года составляла только 46%, - сообщили в Нацбанке.

По итогам 2020 года число активных пользователей мобильного и интернет-банкинга увеличилось на 82% и составило 14 млн.

В целом, число зарегистрированных пользователей этих сервисов за год выросло на 46%, - отметили в финрегуляторе.