В США снова подали иск к Байдену - теперь 21 штат

21 штат США подал иск президенту Джо Байдену. В этот раз причиной послужило решение отменить строительство нефтепровода Keystone XL из Канады в США, передает zakon.kz.

Как пишет ТАСС, инициировали иск генпрокуроры штатов Техас и Монтана. К иску присоединились генеральные адвокаты штатов Алабама, Арканзас, Джорджия, Индиана, Кентукки, Луизиана, Миссисипи, Миссури, Небраска, Северная Дакота, Огайо, Оклахома, Южная Каролина, Южная Дакота, Юта и Вайоминг.

Из-за отмены строительства нефтепровода порядка 12 тыс. человек в штатах Монтана, Южная Дакота, Небраска и Канзас не смогут получить работу.

Истцы считают, что Байден, отменив строительство, превысил свои полномочия. Такое решение, по их мнению, нужно было согласовать с Конгрессом США. Они требуют признать соответствующий указ неконституционным и отменить.

С первого дня своего пребывания в должности президент Байден поставил перед собой задачу свести на нет все успехи предыдущей администрации, полностью игнорируя конституционные ограничения его власти, - говорится в публикации на сайте генпрокурора Техаса Кена Пакстона.

Трубопровод должен был позволить доставлять из Канады более 800 тыс. баррелей нефти в сутки на перерабатывающие предприятия в американских штатах Техас и Луизиана.

В начале марта против Байдена уже подавали иск 12 штатов. Причина - подписание указа о защите здоровья населения и окружающей среды. По мнению истцов, указ нарушает принцип разделения властей, а общая сумма издержек может составить $9,5 трлн.